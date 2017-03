Der Raubtierpark Subingen kämpft schon seit mehreren Jahren um seine Existenz, da es bis jetzt aus Geldmangel nicht möglich war, ein geeignetes Grundstück zu kaufen. Auch die Siky Ranch hat finanzielle Probleme. Die Zusammenführung der beiden Parks soll Abhilfe schaffen und beide Projekte sollen dadurch weiterbestehen können.

Deshalb wurde laut Medienmitteilung am 25. Februar 2017 beschlossen, dass die Raubtierpark Subingen AG das Aktienkapital um 2 Millionen Franken erhöht, um damit die finanziellen Mittel für das Projekt Raubtierpark Siky Ranch bereitzustellen.

Am vergangenen Dienstag haben der heutige Betreiber der Siky Ranch und die Raubtierpark Subingen AG eine Vereinbarung unterzeichnet, gemäss welcher die Raubtierpark Subingen AG per 1. Juni 2017 Immobilien und Anlagen übernehmen wird. Vorausgesehen ist, dass sowohl die Raubkatzen und Haustiere von Subingen als auch die vorhandenen einheimischen Tiere und Raubvögel der Siky Ranch beide ein zu Hause auf der Siky Ranch in Crémines haben werden.

Vor dem Umzug von Subingen in die Siky Ranch sind umfangreiche Planungs- und Bauarbeiten in Crémines erforderlich. Bis die bestehenden Anlagen den heutigen Anforderungen an eine moderne artgerechte Haltung von Raub-und Wildtieren angepasst sind, müssen René Stricklers Raubkatzen auch noch bis in den Herbst in Subingen auf den Umzug warten.

Die beiden Parks werden sind weiterhin für Besucher geöffnet. Es ist geplant, dass das Projekt im April präsentiert wird. (mgt)