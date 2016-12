Einstimmig unterstützt der Gemeinderat die Kantonspolizei in ihrem Wunsch, die Schiessausbildung künftig auf der Schiessanlage Feldacker zu machen. Die dortige 25- und 50-Meter-Anlage hat sich in der Standortevaluation als die geeignetste herausgestellt. Geprüft wurden 127 Schiessanlagen. In Zuchwil überzeugen vor allem die Nähe zur Autobahn, die schnelle Zu- und Wegfahrt, die wenigen Betroffenen in Sachen Lärmbelastung sowie die vorhandene Anlage.

Am bisherigen Standort im Leuetäli, Oensingen, hätten sich die Probleme gehäuft. Mit dem Näherrücken der Siedlungen im Leuefeld müsse sich die Kantonspolizei vermehrt mit Lärmklagen auseinandersetzen, erklärte Thomas Zuber, Kommandant der Kantonspolizei im Gemeinderat. Der in Zuchwil wohnhafte Kommandant ergänzte, dass im Leuetäli eine Lärmsanierung bedingt durch den Talkessel nicht möglich sei.

405 Polizistinnen und Polizisten

«Und ein Deckel darüber bringt es betrieblich nicht.» Denn, so Zuber, die Polizisten müssten einen Teil ihrer Schiessausbildung draussen absolvieren, unter möglichst realistischen Verhältnissen in Bezug auf Licht beispielsweise. «Wir müssen parat sein. Die Bevölkerung darf erwarten, dass wir auf Ereignisse reagieren und allenfalls lebensgefährliche Situationen stoppen können.»

Zur Bewaffnung gehöre eine dauernde Ausbildung. Die sachlich vorgetragenen Argumente für die notwendige Schiessausbildung verfehlten ihre Wirkung im Gemeinderat nicht. Beigetragen zur breiten Unterstützung hat die umfassende Präsentation des Geschäftes.

Die 405 Schiesspflichtigen der Kantonspolizei müssen 3 ihrer 5 Schiessausbildungen draussen absolvieren. Die Planung geht von 20 Schützinnen und Schützen pro Halbtag aus, die in 5er-Gruppen im Wechsel Theorie oder «scharfen Schuss» absolvieren. Sie verschiessen mit der Pistole oder der Maschinenpistole die Munition (Para 9 mm) immer im Modus Einzelschuss. Die Ausbildung wird zu Bürozeiten absolviert, also von Montag bis Freitag von 8.15 bis 17.30 Uhr, mit einer Mittagspause von 11.50 bis 13.15 Uhr. In den Monaten Juli und Dezember werde kaum ausgebildet. Maximal kommen so 65 Schiesstage zusammen.