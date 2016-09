Erstaunlich ruhig ist es beim Hornusserspielfeld in Oekingen. Obwohl hier über 25 Hunde zusammentreffen, hört man kaum einen von ihnen bellen oder jaulen. Die wohl wohlerzogensten Hunde und deren Besitzer – hauptsächlich aber Besitzerinnen – trafen sich am Samstag zur Schweizer Meisterschaft in Obedience.

Lediglich zwei Männer standen mit ihren treuen Begleitern am Start, ansonsten wird die Sportart von Frauen dominiert. Und in erster Linie natürlich von den Hunden: Border Collies, Australian Shepherds oder Malinois sind immer wieder zu sehen, aber auch ein Rauhaardackel und ein Appenzeller gehören zu den Teilnehmenden. In Obedience sind nämlich alle Rassen und Mischlinge zugelassen.

Stets bereit für das Kommando

Die Wettkampfleiterin führt die Mensch-Hund-Teams durch den Parcours und braucht dabei vor allem ein Wort: «Kommando». Immer wieder erteilt sie damit das Kommando, dass der Mensch seinem Tier nun eine Anweisung erteilen kann. Oder aber sie gibt die Richtung an, in der sich das Team bewegen soll.

«Laufschritt, links, rechts, halt, Langsamschritt, halt, rückwärts laufen», so tönt es beispielsweise bei der dritten Übung, die Susan Jenny gerade mit ihrem Malinois namens Chip absolviert. Der Hund weicht nicht von der Seite seines Frauchens. Egal, in welche Richtung sie sich dreht.

«Dabei darf der Hund nicht bedrängen, er sollte exakt auf Beinhöhe mitlaufen und muss stets bereit sein für das Kommando», kommentiert OK-Präsidentin Nadine Hess. Dies erfordert ein hohes Mass an Konzentration, der Hund muss sich anpassen.»

Nach einigen Minuten ist die Parcours-Übung beendet, das Publikum zollt Applaus und die Hundebesitzerin lobt ihren Hund, beide sichtlich erfreut. Die beiden Richterinnen werten. Nun soll Chip ein Hölzchen, das seine Besitzerin zuvor in den Händen gehalten hat, aus einer Menge identischer Hölzchen am Boden erschnüffeln und apportieren.