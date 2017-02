Von 303 gültigen Wahlzetteln hat Rüfenacht 237 Stimmen erhalten. Auf Ammann entfallen 66 Stimmen. Die Wahlbeteiligung liegt bei hohen 57 Prozent.

Politik des Ausgleichs

Martin Rüfenacht übernimmt von Pascal Kissling, der das Amt seit vergangenen Herbst ad interim geführt hat. Damals war Gemeindepräsident Franz Schreier überraschend zurückgetreten. Rüfenacht ist verheiratet und Vater von zwei Söhnen. Der Elektroingenieur ist selbstständiger Berater. Er wohnt seit vier Jahren in Horriwil. Er zeigt sich erfreut über die deutliche Wahl, die er als „Neuzuzüger“ so nicht erwartet hätte. „Ich strebe als Gemeindepräsident eine Politik des Ausgleichs an“, sagt er. Die ordentliche Wahl für das Gemeindepräsidium findet dann am 24. September statt.