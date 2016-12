Wir lassen das Jahr 2016 nochmals Revue passieren und präsentieren für jeden Monat den meistgelesenen Artikel der Solothurner Zeitung: Bei blauem Himmel, strahlender Sonnenschein und Temperaturen von fast 25 Grad genossen am 8. Mai 2016 über 30'000 Personen auf Velos und Inlineskates, dass so manche Strasse in Solothurn und im Bucheggberg für einmal ganz ihnen gehörte. Das Sanitäts- und Rettungspersonal hatte lediglich kleinere Einsätze zu leisten.