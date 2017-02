Nach Vorarbeiten in Kommissionen vergab der Gemeinderat die Revision der Ortsplanung an zwei Planungsbüros mit einem Kostendach von 205'000 Franken. Zu den im Budget 2017 enthaltenen 100 000 Franken wurde ein Nachtragskredit über 105'000 Franken beschlossen. Die Arbeitsgruppe «Ortsplanungsrevision» wird in ihrer Zusammensetzung später bestellt und soll neben Fachleuten vor allem aus der Kommission für Gemeindeentwicklung bestehen.

60 neue Wohnungen

Nach mehreren Lesungen und Vorprüfungen ist das seit 2015 aufgegleiste Steinmattportal als Grossüberbauung an der Ecke Steinmatt-/Hauptstrasse mit allen Unterlagen zur Auflage bereit. Der Rat verabschiedete den Gestaltungsplan für dieses Dorfbild-prägende Planungswerk einstimmig, das rund 60 Wohnungen, die um einen Innenhof angeordnet sind, nach Derendingen bringen wird. Mögliche Einsprachen werden im Gemeinderat behandelt.

Keine grossen Wellen, sondern eher Erleichterung, verursachte die geplante Verlegung der Trafostation, die sich jetzt noch im Eingang unter dem Pausenpodest des Schulhauses Mitteldorf befindet. Verlegt werden soll sie in die Tiefgarage der Neubauten Derendingen-Mitte. An den Kosten von 956'400 Franken beteiligt sich die Gemeinde anteilig bei den Partnern EWD und AEK mit 244'000 Franken.

Nur einen Federstrich benötige die einstimmig befürwortete Vereinigung der Parzellen 620 mit 635 zugunsten des Neubaus für den Pavillon Kinder-Tagestrukturen KIDZ beim Steinmattschulhaus. Weil das gesamte Gelände der Einwohnergemeinde gehört, entfällt ein Eigentümerwechsel.