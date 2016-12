Hohe Hürde für den Ausstieg

Die Schwelle, bei der die Gemeinden aus der Leistungsvereinbarung aussteigen können, sei hoch angesetzt worden, erklärt Vescovi. So kann die Beitragspflicht zwar sistiert werden, jedoch nur «bei nicht voraussehbarem Wegbrechen budgetierter Erträge» oder aufgrund «unvorhersehbarer grosser Ausgaben, die eine Gemeinde in erhebliche finanzielle Schwierigkeiten» bringen.

Dies hält eine Klausel in der Vereinbarung fest. In diesem Fall muss ein Antrag an den Repla-Vorstand gestellt werden. «Somit können die Beiträge nicht beliebig diskutiert werden», so Vescovi. «Es braucht also einiges, damit die Beiträge in den Gemeinden hinterfragt werden.»

Verbessert wird künftig die Kommunikation. «Wir werden den Informationsfluss aus den sieben Institutionen sicherstellen», verspricht Vescovi. Eine ständige Arbeitsgruppe überprüft periodisch, ob die Gelder entsprechend der Vereinbarung eingesetzt werden. Ändert sich die Angebotspalette, werde man prüfen, ob die Beiträge noch gerechtfertigt seien. Das bekommt das Alte Spital schon ab 2017 zu spüren.

Bisher sollten jährlich 180 000 Franken an das Haus in der Solothurner Vorstadt fliessen. Weil inzwischen unter anderem die Jugendarbeit vermehrt von Gemeinden direkt wahrgenommen werde, sollen nur noch 117 000 Franken gezahlt werden. Effektiv gezahlt wurden aber schon in den vergangenen Jahren jeweils nur 103 000 Franken. Dank dem neuen Finanzierungsmodell mit gesicherten rund 1,4 Millionen Franken kann das Alte Spital in den kommenden Jahren nun verbindlich mit diesem Beitrag rechnen.

Wesentlich mehr Subventionen erhält das Stadttheater, wo die Nachfrage aus den Regionsgemeinden besonders hoch ist. Neu in den Kreis der Bezüger aufgenommen wurde das Naturmuseum wegen der «einzigartigen Stellung in der Region und darüber hinaus». Im Gegenzug beteiligt sich die Stadt an Subventionen für Bauern, die zur ökologischen Aufwertung der Landschaft beitragen.

«Diverse Gemeinden zahlen voll»

Mit der Neuorganisation wird die Repla im Namen ihrer Mitgliedergemeinden eine wichtige Ansprechstelle für die Institutionen. Auch nächstes Jahr werden die Funktionäre aber Überzeugungsarbeit leisten müssen, etwa in Gerlafingen oder Riedholz (siehe Kasten rechts). Beide Gemeinden lehnen verbindliche Beiträge ab.

Weiterhin kann die Repla die Gemeinden rechtlich also nicht zur Zahlung verpflichten. Für Reto Vescovi ist mit dem neuen Finanzierungsmodell dennoch ein grosser Schritt getan. «Diverse Gemeinden werden künftig, anders als in der Vergangenheit, den vollen Beitrag zahlen.» Und den Säumigen wolle man durch transparente Kommunikation aufzeigen, dass sie sich isolierten, wenn sie nicht bezahlten.