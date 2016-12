Die geplante Erweiterung der Inertstoffdeponie im Attisholzwald auf dem Gebiet der beiden Gemeinden Riedholz und Flumenthal hat einen weiteren Meilenstein erreicht. Bis Mitte August hatte die Bevölkerung die Möglichkeit, Mitwirkungseingaben zu machen. Insgesamt kamen dabei 46 Eingaben zum Projekt zustande. Davon stammten 3 von den Solothurner Gemeinden Riedholz, Flumenthal und Luterbach, 7 von Organisationen und 36 von Privaten. Das kantonale Bau- und Justizdepartement hat die verschiedenen Anliegen, Kritiken und Fragen nun ausgewertet und geprüft.

Die Ergebnisse wurden in einem Mitwirkungsbericht zusammengefasst, welcher im Rahmen des Informationstraktandums an der Gemeinderatssitzung in Riedholz vom Amt für Raumplanung erläutert wurde. Aus dem Mitwirkungsbericht geht hervor, dass die Unterlagen im Hinblick auf die öffentliche Auflage der Nutzungsplanung überarbeitet werden müssen.

Langer Zeithorizont in der Kritik

Moniert wurde beispielsweise, dass die Planungsphase über einen Zeitraum von 50 bis 70 Jahren unseriös sei. «Deponien werden nicht wie Einzelvorhaben bewilligt und anschliessend gleich gebaut, sondern auf einen langen Zeithorizont ausgerichtet», erklärte Rolf Glünkin, Amt für Raumplanung. Die gesamte Konzeption, welche gemacht wurde, sei daher aus Sicht des Amtes durchaus zweckmässig. Wesentlicher sei, dass die spätere Nutzungsplanung einen bedeutend kürzeren Zeitraum von rund 30 Jahren erfasse.

Ausserdem sei zu beachten, dass Deponierung und Abbau in Etappen realisiert werden, welche je fünf bis zehn Jahre dauern würden. Jeder Abschnitt müsse für sich vom Bundesamt für Umwelt neu bewilligt werden.