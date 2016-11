«Wir können hier musizieren, jonglieren und spielen; andere Kinder können dies nicht», so beginnt die Konferenz nach einer musikalisch-künstlerischen Einleitung. Die Schüler stellen das Hilfswerk Unicef vor, erläutern die Situation der Kinder im Libanon und berichten schliesslich über ihre Projekte.

Nebst der aufwendigen Vorbereitung der Pressekonferenz haben sich die Schüler im Werkraum Mühe gegeben. Am 26. November werden sie die Werkarbeiten beim Coop Langendorf verkaufen. Doch das ist nicht alles: Sie werden am 24. November in Solothurn Strassenmusik machen und am 27. November am Bieltor in Solothurn Leckerein verkaufen; zudem erledigen sie die ganze Woche über kleinere Arbeiten für Lehrer, Nachbarn und Geschäfte.

Nach diesen Mitteilungen folgt der Höhepunkt für die Schüler: Sie interviewen Alex Frei. «Wie sind Sie zu Unicef gekommen?», fragt beispielsweise ein Schüler. Frei erklärt ihnen, dass er nun seit zirka sieben Jahren dabei sei. «Es müssen es aber nicht alle wissen», meint Frei. «Ich finde es toll, wenn ich mit meiner Person helfen kann», fährt er fort und fügt hinzu: «Wenn ich etwas mache, setze ich mich zu 100 Prozent ein.»

Fragen und Sternengebäck

Viele Fragen werden auch an Charlotte Schweizer, Mediensprecherin Unicef, gestellt, die vor Ort im Libanon war. Die Kinder erkundigen sich, wie es für Waisenkinder sei und fragen, wie es den Kindern gehe. Schweizer berichtet von ihren Erfahrungen und erklärt, dass «viele Leute zusammen in einem Zelt wohnen», Kinder wären dann oft mit Verwandten zusammen.

Auch versichert Schweizer, dass «die Kinder betreut werden und dass nun erreicht werden konnte, dass Flüchtlingskinder öffentliche Schulen besuchen dürfen.» Nach der Fragerunde geniessen die Gäste ein Sternenapéro.