Hin und wieder sei Widmer aber öffentlich in Erscheinung getreten, etwa bei Gemeindeversammlungen oder an den Abendunterhaltungen der Jugendriege, an der auch viele Kinder der Gemeinschaft teilnahmen.

Der umstrittene Arzt und Psychotherapeut Samuel Widmer verstarb am Mittwoch 68-jährig überraschend an Herzversagen. Er war der Anführer der sektenähnlichen Kirschblüten-Gemeinschaft, in der in Gruppentherapien Substanzen wie Ecstasy und Mescalin abgegeben worden sein sollen. Das Verfahren ist noch nicht abgeschlossen. (coh/crs)