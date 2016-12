Da mit Patrick Meier der Kommandant der Regionalfeuerwehr äusseres Wasseramt (RAW) aus Bolken stammt, erhielt die 22-köpfige Gemeindeversammlung einen exklusiven Kurzvortrag zur Anschaffung des neuen Tanklöschfahrzeugs für 320'000 Franken. «Die günstigste Offerte von der Firma Vogt AG, Oberdiessbach, entsprach unseren Erfordernissen am besten», so Meier.

Der Wassertank sei grösser, und man könne mehr Personen transportieren im Vergleich zum bisherigen Fahrzeug mit Jahrgang 1996. Die RAW verfüge über 4 Fahrzeuge und habe sich entschieden, im Turnus von 6 Jahren jeweils eines aus der Flotte zu erneuern. An den aufgeteilten Kosten beteiligt sich die Gebäudeversicherung mit 35 Prozent oder 112'000 Franken. Der Anteil für Bolken beträgt 68'085 Franken, womit die Versammlung diskussionslos einverstanden war.

Als weiterer Investition zugestimmt für 140'000 Franken wurde der weitergehende Wasserleitungsersatz an der Aeschistrasse, die das Dorf in Längsrichtung erschliesst. Das Teilstück zwischen Spycherstrasse und der am Dorfeingang querenden Inkwilerstrasse wurde bereits erneuert. Ausserdem finden nächstes Jahr bereits bewilligte Belags- und Gehwegsanierungen auf der Haupt-Dorfstrasse statt.

Ersetzt werden Wasserleitungen noch bestehend aus Grauguss mit modernem Material in grösserem Durchmesser von der Spycherstrasse bis zur Schulhausstrasse. Geändert wird das Abfallreglement, indem der Verkauf der Grüngutjahresmarken teurer wird. Die Haushalte werden die Kosten zu 85 und nicht mehr zu 75 Prozent übernehmen.

Kulturbeiträge durchgewinkt

Das Budget, das Finanzverwalter Thomas Beer mit einem Gesamtaufwand von rund

2,66 Mio. und einem Aufwandüberschuss von 131'000 Franken zulasten des Eigenkapitals von rund 600'000 Franken kommentierte, wurde einstimmig verabschiedet. Vom Start der neuen Legislatur am 1. August 2017 an sollen die Entschädigungen für Mandatsträgerinnen und -träger steigen.