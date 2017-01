Diese Massnahmen seien «Dinge, die die Gemeinden sowieso tun», erklärte Tschannen. Dazu gehörten etwa Sanierungen von Gemeindegebäuden. Wozu dann ein Label? Hinter diesem steht der Trägerverein Energiestadt, der Unterstützung bietet. Als Mitglied bezahlt die Gemeinde jährlich 2600 Franken. Dafür erhält sie Hilfsmittel, wie Coaching und Computerprogramme. Die Planung der Massnahmen wird anteilsmässig durch den Verein bezahlt, das Jahresgehalt für den Energiestadtberater übernimmt dieser vollständig.

Bereits 43 Prozent umgesetzt

Eine erste Abklärung habe ergeben, so Leuenberger, dass Derendingen bereits 43 Prozent der Massnahmen umgesetzt habe. Der Wert könne mit kurzfristigen Massnahmen gesteigert werden, etwa mit einer Energieplanung. Eine solche Planung nutze beispielsweise jenen Gemeinden, die mehrere Energienetze hätten. So könne verhindert werden, dass die Netze einander konkurrieren.

Sollte die Gemeindeversammlung die Vorlage annehmen und Derendingen den Schwellenwert von 50 Prozent erreichen, würde Phase 2, die Zertifizierung, erfolgen. Dabei wird das Zertifikat vom Trägerverein vergeben. Hat die Gemeinde das erreicht, kann sie sich aber nicht auf ihren Lorbeeren ausruhen, denn alle vier Jahre erfolgt eine Re-Zertifizierung. Wie Tschannen betonte, sei es von Vorteil, wenn die Bevölkerung aktiv einbezogen werde.

So können etwa Workshops oder auch Bonusbeiträge für Eigentümer angeboten werden. Dies schaffe Anreize für Investitionen, etwa in Sanierungen von Heizungen. Da diese Investitionen in der Region getätigt werden, könne die Wirtschaft gestärkt und Arbeitsplätze gesichert werden. Das Engagement habe also nicht nur Vorteile im Bereich Energie.