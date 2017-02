Der Verkehr auf der Hauptstrasse in Bellach kommt zu Stosszeiten zum Erliegen. Autos stauen sich Richtung Solothurn bis zum Tellkreisel. Verantwortlich dafür ist der Verkehrsfluss auf der Westtangente. Dort soll der Verkehr fliessen und nicht stauen. Das System kommt aber an seine Grenzen.

Der Kanton will am System schrauben und hat 31 Massnahmen zur Verbesserung der Verkehrssituation auf der Hauptstrasse H5 Solothurn Bellach beschrieben. Eine der Massnahmen, die Pförtneranlage westlich des Turbenkreisel, die den Rückstau bei der Lichtsignalanlage Wildbach in Solothurn an den westlichen Ortseingang in Bellach verschoben hätte, wird zunächst nicht umgesetzt.

Der Kanton will zuerst in Langendorf am System schrauben und dort einen grösseren Widerstand aufbauen, damit der Verkehr auf der H5 in Richtung Osten besser abfliessen kann.