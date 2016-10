Heinz Sollberger, ab 1972 selber Theaterspieler, führte mehrere Jahre Regie für das Theater des Jodlerklubs und der Trachtengruppe Biberist. Am 2. September 1991 schliesslich gründete er den eigenständigen Verein, der fortan seinen Namen tragen sollte. Die Theatergruppe mit ihrem Präsidenten Rolf Kleeb zählt momentan 17 Mitglieder. Ihren Leitspruch haben sie intus: «Was mit Freude gemacht wird, strahlt Freude aus.»

Bereits 1965 wurde an den Familienabenden der SP-Partei der Grundstein fürs Subinger Theaterspiel gelegt. Im November 1995 gründeten Theaterliebhaber eine unabhängige Theatergruppe. Der Name Oeschdampf versinnbildlicht den Dorfbach sowie den Enthusiasmus – Dampf – den die Spielenden an den Tag legen. Der Verein zählt ebenfalls 17 Mitglieder, Präsidentin ist Priska Leibundgut. (apb)