Der Gemeinderat hatte mit einer Mehrheit empfohlen, den Kredit abzulehnen. Dabei ging es vor allem um finanzielle und ökologische Aspekte. Der Gemeinderat war sich durchaus bewusst, dass viele Gründe auch für den Erhalt des Hallenbades sprechen. Gemeindepräsident Patrick Schlatter erklärte in einer ersten Reaktion, dass man nun daran gehen werde, die Finanzierung breiter abzustützen.

Die Befürworter freuen sich

FDP-Gemeinderat Marc Spirig war einer derjenigen, der sich für die Schliessung des Hallenbades aussprach. Nun ist er froh, dass das Resultat so deutlich ist. „Die Oberdörfer sind bereit die Kosten für das Bad zu tragen und so wird es keine Diskussionen geben.“ Für die Benutzerseite äusserte sich Kathrin Zollinger (Schwimmclub Solothurn) sehr erleichtert. „Wir haben immer weniger Möglichkeiten. Mit dem Erhalt des Bades in Oberdorf werden die Schwimmbäder im Seminar und in Zuchwil entlastet.“