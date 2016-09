Nachdem der Souverän im Juni nicht auf die Vorlage eintrat, wurde dem Antrag des Gemeinderates nun entsprochen und per 1. Januar die Stelle eines Gemeindearbeiters (70-Prozent-Pensum) geschaffen.

Per Ende Jahr werden die Abwarte der Mehrzweckhalle pensioniert und auch der Brunnenmeister will demissionieren. Zusätzlich sollte der neue Gemeindearbeiter den Unterhalt der Liegenschaftsumgebungen und der Grünflächen übernehmen. Auch kleinere Reparaturen in den Liegenschaften, der Unterhalt der Regenrinnen und Schächte, der Robidogs oder das Aufhängen der Fahnen würde dem Aufgabenbereich zugeschlagen. «Mit der neuen Stelle sollen die Abläufe vereinfacht werden und man hätte tagsüber einen Ansprechpartner», so Gemeindepräsident Herbert Schluep an der Gemeindeversammlung.