Ressourcen bündeln

Verwaltungsratspräsident Felix Schibli informierte die Biberister Genossenschafter am Dienstagabend über die Beweggründe für die Fusion mit der Nachbarbank. «Der Wind in der Bankenbranche wird rauer, die Wellen gehen höher.

Wir möchten nicht als kleine Nussschale im Meer treiben.» Deshalb sollen die Kräfte gebündelt und gemeinsam mit Recherswil-Gerlafingen-Koppigen soll eine Bank gegründet werden, die die neuen Vorschriften von Raffeisen Schweiz, die seit dem Jahr 2014 gelten, erfüllt. Die Generalisten seien im Bankgewerbe ausser Mode gekommen, es brauche Spezialisten. «Da kommt eine kleinere Bank an ihre Grenzen.» Gemeinsam habe man eine Position der Stärke und könne die Zukunft besser planen.

Keine Änderungen für Kunden

Für die Kundschaft der beiden Raiffeisenbanken ändere sich nichts. Dies wurde an der Orientierungsversammlung in Biberist immer wieder betont. Alle fünf Standorte (Biberist, Recherswil, Gerlafingen, Koppigen und Utzenstorf) blieben erhalten. «Es gibt keinen Personalabbau», so Bankleiter Daniel Mayr.

Biberist werde künftig der juristische Hauptsitz der Bank, der operative Hauptsitz sei Recherswil. Alle bisherigen Angebote würden an allen Standorten beibehalten. Einzig die Kontonummern würden sich ändern.

Und Doppelmitgliedschaften in der fusionierten Raiffeisenbank gebe es nicht mehr. «Auch künftig wird der gesellschaftliche Teil an der Generalversammlung gepflegt», meinten die Verantwortlichen zudem.

Die Fusion der beiden Banken ist für das kommende Jahr vorgesehen. Darüber abgestimmt wird an den Generalversammlungen: Am 31. März in Biberist und am 8. April in Recherswil-Gerlafingen-Koppigen.