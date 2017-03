In den Jahren 2011 bis 2015 wurden im Rahmen des Aktionsprogrammes Riedförderung Grenchner Witi etappenweise mehrere und verschiedenartige Stillgewässer geschaffen oder wieder instand gestellt. Umweltingenieurin Esther Schweizer führt im Auftrag des Kantons das Monitoring durch.

In einem Referat zeigte sie auf, dass sich die Kreuzkröte und vereinzelt auch der Laubfrosch wieder angesiedelt haben. 2016 konnte man 320 Kreuzkröten in der Grenchner Witi nachweisen. Doppelt so viele Tiere dürften es effektiv sein. Die meisten Kröten finden sich im Tümpel beim Ostportal des Autobahntunnels, aber auch im Egelsee und in der Staadallmend.

Esther Schweizer ist überzeugt davon, dass die Kreuzkröten künstliche, grosse Laichgewässer bevorzugen und dass diese möglichst ablassbar und auffüllbar gestaltet werden sollten. (rm)

