Rund 200 Kinder besuchen den Instrumentalunterricht an der Musikschule von Derendingen. Mit der SP-Motion wird künftig ein Ertrag durch Elternbeiträge von 50 000 Franken erwirtschaftet und plafoniert. Die Kosten der Musikschule belaufen sich auf rund eine halbe Million Franken.

An der Gemeindeversammlung vom 14. März wurden zwei Motionen angenommen. Einerseits die SP-Motion, die pauschal einen Elternbeitrag von 120 Franken verlangte. Falls die Eltern Einzelunterricht verlangen, soll der Elternbeitrag bei 300 Franken liegen (heute 520 Franken). FDP und CVP formulierten eine Gegenmotion, in der sie eine ganzheitliche Evaluierung und Neugestaltung der Musikschule verlangten.

Musiklehrer Andreas Meier hatte ein Schreiben an die Eltern seiner Schüler verfasst, in dem er seine persönliche Meinung zur Motion kundtat. Die Schulleitung und die Musiklehrerschaft beauftragte ihn zudem in ihrem Namen an der Gemeindeversammlung in einem Referat Stellung zu beziehen. Das Referat wurde aber nicht gehalten.

Markus Baumann hatte vom Brief Meiers Kenntnis und intervenierte bei Versammlungsleiter und Gemeindepräsident Kuno Tschumi. Dieser erklärt: «Wir haben die Argumente der Musiklehrer bereits im Gemeinderat diskutiert. Ich empfahl deshalb, diese Argumente nicht nochmals an der Gemeindeversammlung vorzutragen.» (uby)