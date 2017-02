Rund 40 Personen fanden sich am Donnerstagabend zur Mitwirkungsveranstaltung ein und äusserten ihre Wünsche zur Gestaltung des Dorfzentrums. Bereits wurden auch 120 Fragebogen ausgefüllt und abgegeben, wie Cyrill Spirig (Präsident Kommission Dorfzentrum) mitteilte. Vizegemeindepräsident Pascal Kissling war sich sicher: «Das ist ein super Tag für Horriwil. Endlich kann die Bevölkerung etwas zur Gestaltung des Dorfzentrums sagen».

«So schnell als möglich», möchte die Kommission Dorfzentrum weiter an der Planung arbeiten. Konkret heisst das, dass die Fragebogen bis Mitte März ausgewertet und danach Grundlagen in Form eines Pflichtenheftes für einen neuen Gestaltungsplan ausgearbeitet werden (siehe Kasten). Ziel ist, so Spirig auf Nachfrage, dass sich die Bevölkerung nach den Sommerferien erneut in einer Mitwirkung äussern könnte.

Konkrete Aufträge erteilt

Spirig ging zu Beginn der Veranstaltung nochmals auf die Geschichte der Planung im Dorfzentrum ein, die 1975 begann. Vorläufig letztes Kapitel darin ist der Entscheid des Gemeinderates vom 21. September 2016, den Gestaltungsplan Dorfzentrum Nord zurückzuweisen und unter öffentlicher Mitwirkung teilweise zu überarbeiten (wir berichteten mehrmals).

Im Oktober wurde die Spezialkommission Dorfzentrum ins Leben gerufen und erhielt konkrete Aufträge des Gemeinderates. Diese lauten: Eine einvernehmliche Lösung für sämtliche Anliegen seitens Gemeinderat, Bevölkerung, inklusive Einsprecher, sowie der Bauherrschaft finden. Eine öffentliche Mitwirkung möglich machen. Die Verkehrssicherheit, insbesondere auch auf dem Schulweg, zu gewährleisten. Dabei gleichzeitig eine Gesamtbetrachtung der verkehrstechnischen Erschliessung anzustellen. Explizit ist zudem der Entscheid über die Dachform eingeschlossen.

Bedenken vonseiten des Kantons

Spirig zeigte auf, welche Mängel der Gestaltungsplan Dorfzentrum Nord aus Sicht der Behörden hat. Diese seien auch von den kantonalen Behörden beanstandet worden. So sei der Gestaltungsplan unvereinbar mit den ortsbaulichen Richtlinien, weil die dort ausgewiesenen Grünräume eingeengt würden.

Damit werde auch die Gliederung des Siedlungsgebietes arg geschwächt. Zusätzlich bemängelte der Kanton in der Vorprüfung, dass die Bauten einerseits zu tief und andererseits zu wenig breit seien. Weitere Mängel, die Spirig aufzeigte, sind die Sichtweiten bei der Einfahrt in die Grabackerstrasse und die Benachteiligung der Bürgergemeinde. Klar ist für Spirig zudem, dass vor der Auflage eine öffentliche Mitwirkung nötig gewesen wäre.