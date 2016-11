Zum Abschluss wollen sie es nochmals richtig krachen lassen. Werner und Edith Isch und Schwiegersohn Bernhard Wyss sind an den Vorarbeiten für den 20. und letzten «Wiehnachtsmäret» in Aetigkofen. Das legendäre Molkebad wird nochmals eingeheizt, und am Samstagabend sind die Ländlergiele

Hubustei zu Gast.

Der Markt ist Jahr für Jahr gewachsen. 35 Aussteller waren es beim ersten Mal. Schon bald drang sein Ruf über die Kantons- und dann gar über die Landesgrenzen hinaus. «Vor 20 Jahren hatten wir fast den einzigen Weihnachtsmarkt in der Region», so Werner Isch. Heute sei dies anders, und es habe sich eine gewisse Übersättigung ergeben. Das ist allerdings nicht der Grund, wieso der Markt zum letzten Mal durchgeführt wird. «Viele unserer Helfer sind seit Anfang an dabei. Jedes Jahr opfern sie unzählige Stunden für den Auf- und Abbau», so Isch.

Einige seien in der Zwischenzeit im Pensionsalter und, wie das bei Pensionären so sei, vielfach engagiert. Zudem habe immer die gesamte Familie mitgeholfen, ebenso die Lehrlinge in den Familienbetrieben.

Nun sei es einfach genug. «Eigentlich wollten wir schon vor drei Jahren aufhören, aber meine Frau fand, bis zur 20. Mal müssten wir weitermachen.» Im Januar gebe es eine grosse Abschiedssause für alle Helferinnen und Helfer.