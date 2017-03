Nichts mit Feiern der 50. Sitzung in der laufenden Legislatur: der Gemeinderat arbeitete intensiv an mehreren Themen und vor allem an der eigenen Ressortstruktur. Deren Problem zeigt sich darin, dass der Aufwand für einzelne Verantwortungsbereiche sehr unterschiedlich ausfällt. Ziel der gesamten Arbeit, der bereits eine ausführliche Bestandsaufnahme aller Ratsmitglieder bezüglich ihrer Aufgaben im Ressort zugrunde lag, ist eine möglichst ausgewogene Gestaltung und im besten Fall auch Entlastung.

In der Regel arbeiten etliche Ressortinhaber mit Sitzungen, Präsenzzeit sowie Vor- und Nachbereitungszeit nebenamtlich bis zu 12 Stunden wöchentlich. Auf einem Organigramm waren die bis jetzt gültigen Zuständigkeiten der sieben Ressorts aufgelistet, zudem die Kommissionen und das Zusammenspiel mit der Verwaltung, die alle operativen Massnahmen durchführt.

Keine externe Beratung

Dabei zeigte sich, dass auch das Pensum für Bauverwalter Markus Schwarzenbach deutlich überladen ist. «Wir schätzen den enormen Einsatz», betonte Gemeindepräsident Bruno Eberhard gegenüber dem Bauverwalter, schob aber gleich die Frage nach notwendiger Verstärkung, etwa durch eine Sekretariatshilfe nach. Caroline Beiner regte an, ähnlich wie im künftigen Behördenaufbau in Recherswil vorab eine professionelle Aussensicht zu gewinnen.

Gemäss Finanzverwalter Christoph Lütolf zählen aber die gewonnenen Erfahrungswerte aller Ratsmitglieder mehr als externe und zudem kostenpflichtige Beratung. «Das Ausglätten unserer Struktur für die neue Legislatur, damit es Nachfolger etwas einfacher haben, gelingt uns selber besser», zeigte sich der Rat überzeugt. Das bestehende System mit klaren Zuständigkeitslinien soll grundsätzlich beibehalten werden, aber etliche Verantwortungsbereiche werden zwischen den Ressorts, wo es sich logisch ergibt, verschoben.