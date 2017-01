Startnummern sind eine der Spezialitäten der Firma Datasport AG im Bolacker. Teilnehmerinnen und Teilnehmer eines Stadtlaufes, eines Triathlons oder irgendeines sportlichen Anlasses haben diese Firma längst registriert: Datasport verarbeitet schweizweit und inzwischen auch in Deutschland oder Österreich Daten von Anlässen, vor allem im Bereich Breitensport.

Die Startnummer ist der sichtbare, materielle Ausdruck des Engagements von Datasport. Sie ist nicht mehr nur ein Stück Stoff mit einer Nummer drauf. Mitarbeiter besprechen mit den Organisatoren, wie die Startnummer beschaffen sein soll. Leinen oder reissfestes Papier, wasserabweisend, klebend, mit Gutscheinen drauf und so weiter. Die Startnummer, auf der heute oft gleich der Name der Sportlerin oder des Sportlers steht, wird zu ihrer Trophäe, die die Erinnerung wachhält.

Sie wird im Betrieb in Obergerlafingen von Hand mit zwei Transpondern versehen und anschliessend dem Namen zugeteilt. Dies zur Sicherheit, falls ein Transponder ausfällt. «Die Zeiten werden elektronisch mit Sendern erfasst», erklärt Andreas Csonka, der vor kurzem den aus gesundheitlichen Gründen ausgeschiedenen CEO von Datasport, Matthias Fehr, ersetzte.

Über eine Million Kunden

Datasport liefert aber nicht nur die Hardware, also die Startnummer. Die Firma wird mit den erhobenen Daten auch zum Partner der teilnehmenden Sportlerinnen und Sportler. Über eine Million Athleten verfügen über ein Onlinekonto bei Datasport, 470 000 informieren sich monatlich per Datasport-Newsletter über die nächsten Sportevents. Langlaufrennen in Lenzerheide, Triathlon Nyon, Winterthurer Marathon, Night Run Zürich, Luzerner Stadtlauf, Jungfrau Pararace, Amadé Radmarathon, Engadiner Skimarathon oder Escalade, Genf: Die Liste könnte beliebig verlängert werden.

Datasport ist Vertragspartner etlicher Sport-Organisatoren und liefert ein Dienstleistungsangebot vom Anmeldeprozedere über die Leistungserfassung bis zur Nachverarbeitung und eben beispielsweise die Startnummer.

Für die Einsätze vor Ort sind Teams im Einsatz, die meist am Wochenende arbeiten müssen. Aktuell sind 26 Mitarbeiter fest angestellt. Zusätzlich werden viele Mitarbeiter im Stundenlohn beschäftigt, etwa wenn eine grosse Menge Startnummern vorbereitet werden muss. Vor Ort wird zusätzliches Personal für den Anlass rekrutiert, weil dort für kurze Zeit viele Leute im Einsatz stehen. Der Umsatz von Datasport beläuft sich laut Csonka auf 15 bis 20 Millionen Franken.

Datasport ist seit vier Jahren eine 100-prozentige Tochter der Swisscom. Die Schweiz sei Rekordhalter in Sachen Anzahl sportlicher Anlässe (230 000) und ebenso in der Qualität des Anlasses, sagt der neue Direktor Andreas Csonka. «Zu den sportlichen Anlässen gehört beispielsweise auch jedes Fussballspiel. Uns wird immer wieder bestätigt, dass die Anlässe im Vergleich zu Anlässen im Ausland professioneller organisiert werden.»