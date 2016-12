Bis 2019 soll im Deitinger Schachen ein Bundesasylzentrum gebaut werden. Geplant ist ein Ausreisezentrum mit bis zu 250 Plätzen. Untergebracht werden vorderhand Personen in jener Phase, in der abgeklärt wird, welcher Staat für die Prüfung ihres Asylgesuchs zuständig ist sowie solche, deren Gesuch in letzter Instanz abgewiesen wurde. Sie müssen die Schweiz verlassen. Mit den Bundeszentren sollen die Asylverfahren beschleunigt werden. Das Land im Schachen befindet sich auf Gemeindegebiet von Flumenthal, gehört aber dem Kanton Solothurn. Die Bauherrschaft für das Asylzentrum liegt beim Bund, mit dem ein Baurechtsvertrag über 30 Jahre besteht. (crs)