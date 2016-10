Plötzlich Teerstücke gefunden

Ingolds haben seit 2002 ihren Garten kontinuierlich umgestaltet. Im östlichen Teil des Gartens haben sie schon zu Beginn umgegraben und teilweise auch neue Erde eingebracht. «Wir konnten nie eine Verschmutzung feststellen», so Ingold. «Erst diesen Sommer fanden wir plötzlich Teerstücke vor, wenn im Garten gearbeitet wurde.»

Das brachte Willi Ingold ins Grübeln. «Meine Frau stellt Smoothies aus Früchten und Gemüse aus dem Garten her. Es kann ja nicht, sein, dass wir solche Sachen als natürlich und selbst gemacht anbieten, wenn der Boden, in dem die Zutaten wachsen, verseucht ist.» Ingolds entschlossen sich daraufhin, Bodenproben entnehmen zu lassen. Das Resultat war ernüchternd: Die Belastung ist im ganzen Garten fast konstant gleich hoch.

Arbeit von Hand

So soll nun der Garten auf einer Fläche von rund 12 mal 9 Meter saniert werden. «Am Sonntagabend sassen wir noch draussen und beobachteten eine Igelfamilie. Da das Wetter schön war, konnten wir auch einer ganzen Gruppe Grashüpfer zusehen.» Am Montagmorgen kam dann die bestellte Mulde und Willi Ingold begann damit, den Boden von Hand und Schaufel abzutragen. Eine Woche Ferien setzt er dafür ein. «Einige meiner Nachbarn finden zwar, dass ich spinne. Aber anders kann ich das nicht machen», so Ingold.