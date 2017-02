Zwei eigenständige Gebäude

Benno Probst (Felber Probst Architekten AG, Solothurn) stellte den Gestaltungsplan vor. «Das Grundstück soll in zwei Baubereiche unterteilt werden«, meinte er. Der Gestaltungsplan sehe den Bau zweier eigenständiger Gebäude mit einer gemeinsamen Einstellhalle vor. Der «neue St. Urs» soll Gestaltungselemente des historischen Gebäudes aufnehmen. Die beiden unteren Stockwerke werden massiv ausgestaltet, mit regelmässig gesetzten Lochfenstern und einer relativ schmalen mittigen Eingangstüre.

Das Dach wird dem ehemaligen massigen Walmdach nachempfunden und ist ein kubischer und vollständig verglaster Baukörper aus zwei Vollgeschossen. In den beiden unteren Stockwerken sollen Gewerbenutzungen ihren Platz finden, in den oberen Geschossen ist Wohnnutzung vorgesehen. Das zweite Gebäude wird entlang der Bleichemattstrasse platziert und soll ausschliesslich dem Wohnen dienen. Auch hier wird die Fassade mit Lochfenstern gestaltet, die Aussenräume sind als Loggien in das Volumen eingeschnitten. Um den Unterschied zum «neuen St. Urs» zu verdeutlichen wird das Gebäude mit einem Satteldach versehen.

Geplant ist, die Einstellhalle über die Bleichemattstrasse zu erschliessen. Die oberirdisch angelegten Besucherparkplätze würden ähnlich wie in der heutigen Situation via Hauptstrasse erschlossen. Laut Probst wird die Mindestanzahl Parkplätze mit 53 eingehalten. Ebenso sei die Grünraumziffer eingehalten. «Wir haben auch die Sichtweiten in den Knotenpunkten überprüft.»

Nur als Ganzes realisierbar

Heftige Diskussionen entbrannten im Gemeinderat über der Tatsache, dass inmitten der beplanten Parzelle ein Gebäude steht, das im Baurecht errichtet wurde. Offensichtlich haben der Eigentümer der Parzelle des St. Urs (GB Nr. 461) und der Baurechtsnehmer (GB Nr. 1232) bis heute keine Einigung über die geplanten Neubauten gefunden. Markus Dick (SVP) stellte den Antrag, das Geschäft zurückzustellen. Uriel Kramer (Präsident Bau- und Werkkommission) machte sich stark dafür, den Gestaltungsplan zu genehmigen. Die Arbeit sei damit noch nicht fertig. Es folge eine öffentliche Mitwirkung, eine Überarbeitung und dann werde der Plan dem Gemeinderat erneut vorgelegt. Stephan Hug (SP) unterstützte diese Haltung. «Wir sollten Ja sagen und damit auch signalisieren, dass der Gemeinderat will, dass jetzt endlich etwas realisiert wird.»

Martin Blaser stellte die beiden Anträge einander gegenüber. Und musste konstatieren, dass es mit 5:5 zu einem Patt kam. Blaser gab deshalb den Stichentscheid zugunsten des Antrages der BWK. Damit wurde dem Gestaltungsplan zugestimmt, und er wird weiter bearbeitet. Der Antrag wurde zudem mit weiteren Punkten ergänzt.

So muss die Ein- und Ausfahrt in die Hauptstrasse verbessert werden; ebenso soll die Ausfahrt von der Einstellhalle in die Bleichemattstrasse besser gestaltet werden. Der Gemeinderat möchte, dass so viele Parkplätze wie möglich realisiert werden. Ausserdem müssten die Verhandlungen mit dem Baurechtsnehmer von GB Nr. 1323. geführt werden, bevor der Plan aufgelegt wird.