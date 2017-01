Auch an der durchschnittlichen Aussenwirkung der Gemeinde müsse man arbeiten. «Ich will, dass Horriwil wieder als Einheit funktioniert und wirkt.» Eine Chance sieht der IT-Spezialist in der Digitalisierung der Gemeinde, die man nutzen und vorantreiben sollte. Als «Kämpfer» für die Digitalisierung des Gesundheitswesens und der Verwaltung sei er jeden zweiten Abend unterwegs. Für das Gemeindepräsidium würde er sein Arbeitspensum reduzieren. Auch Ammann ist selbstständig erwerbend und könnte sich die Zeit für das Gemeindepräsidium nehmen.

Kein «Bittsteller» von Subingen

Aus dem Publikum kam die Bemerkung, man habe die beiden Kandidaten bisher an öffentlichen Anlässen vermisst. Er sei zu alt für die Feuerwehr, zu unbeweglich für den Turnverein und die Fasnacht betreibe er leidenschaftlich im Bernbiet. Als Gemeindepräsident würde er sich aber gerne mehr bei der Bevölkerung zeigen und gesellschaftliche Anlässe besuchen, versprach Rüfenacht. Das beabsichtigt auch Urs Ammann, der dafür die Aarefähre in Altreu aufgeben würde. Eine Einwohnerin fragte, welche Vision die Kandidaten für Horriwil haben. Urs Ammann möchte für einen gepflegten Dorfkern sorgen, «mit einem Lädeli oder zwei», damit auch ältere Leute im Dorf einkaufen könnten. Statt durch einen unrentablen Laden könne die Dienstleistung auch durch eine Bäckerei erbracht werden, die zwei Stunden pro Tag einen Stand betreibt. Martin Rüfenachts Ziel ist es, den fünfköpfigen Gemeinderat als funktionierende Einheit zu führen. Dazu träume er von einer guten Infrastruktur, damit man vom Image als «Übernahmekandidaten» wegkomme und sich nicht Subingen anschliessen müsse. «Wir befinden uns im Herzen des Wasseramts und werden umliegende Gemeinden gerne zur Zusammenarbeit einladen.»

Beide Kandidaten möchten öffentliche Dienstleistungen wie etwa die Finanzverwaltung wieder vermehrt selber anbieten. Ein «Bittsteller» von Subingen, so Ammann, werde man bestimmt nicht sein. Eher sei es umgekehrt.

Beide wollen in den Gemeinderat

Eine letzte Gemeinsamkeit besteht im Willen der beiden Kandidaten, im Falle einer Nichtwahl am 12. Februar auch für den Gemeinderat zu kandidieren. Dieser wird am 21. Mai gewählt. Und zumindest Urs Ammann wird an der ordentlichen Wahl für das Gemeindepräsidium am 24. September in jedem Fall antreten.