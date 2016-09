Die Asylgesetzrevision des Bundes, im vergangenen Juni vom Volk mit einer klaren Zweidrittelmehrheit gutgeheissen, bildet die Grundlage für die Neustrukturierung des nationalen Asylwesens.

Diese stellt nicht zuletzt auf die Errichtung grosser Bundeszentren ab, die dezentral über die Schweiz verteilt sind. Hauptziel der neuen Strukturen ist es, die Asylverfahren zu beschleunigen. Die «einfacheren Fälle» sollen direkt in den Aufnahmezentren bearbeitet werden, ohne sie auf die Kantone zu verteilen.

In den Ausreisezentren – ein solches ist in Deitingen/Flumenthal geplant – sollen jene Menschen untergebracht werden, die die Schweiz in absehbarer Zeit verlassen müssen. (ums.)