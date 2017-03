«An der letzten Hauptversammlung (HV) suchten wir ein neues Vorstandsmitglied», erzählte Marlise Stuber, Präsidentin Landfrauenverein Bucheggberg (LFVBB), «und heute sitzt Karin Hofer bei uns auf der Bühne.» Sie habe im Bericht in der Solothurner Zeitung davon gelesen – und sich grad gemeldet.

Rund 120 Bäuerinnen und Landfrauen versammelten sich in der Mehrzweckhalle Lüterswil am sonnigen Donnerstagnachmittag. Die Sonne hatten sie hereingetragen in Form von Frühlingsblühern, die in Blechbüchsen steckten. Selbstverständlich waren die Blechbüchsen umgewandelt worden reich verzierte Krönchen, jedes fantasievoll und verschieden von Biezwilerinnen und Schnottwilerinnen geschmückt.

Damit auch die Jungen kommen

Vom Schweizerischen Bäuerinnen- und Landfrauenverband (SBLV) wurde die Sektion LFVBB für ein Pilotprojekt ausgewählt. Dieses sieht vor, dass eine Mitgliederdatenbank erstellt wird von allen eingetragenen Bäuerinnen und Landfrauen bei den kantonalen Verbänden und den Bezirksvereinen. Die Sicherung des Datenschutzes sei abgeklärt worden. Die anwesende kantonale Präsidentin, Rita Hänggi, unterstützt den Schritt des SBLV: «Auch wir als kantonaler Verein kennen nur die Anzahl der Mitglieder, aber nicht deren Namen und Adressen», hielt sie fest. «Dabei wäre es einfacher, sicherer und schneller, Informationen direkt vom Verband an die Basis zu verteilen, wenn dies zentral geschehen könnte.»

Das Thema, das am längsten zu reden gab, war der Antrag des Vorstandes, die HV 2018 probeweise auf den Abend zu verschieben. «Viele unserer jüngeren Mitglieder arbeiten auswärts und können und wollen nicht einen Ferientag nehmen, um an unsere Versammlung zu kommen», erklärte Marlise Stuber. «Zudem haben wir bei uns viele Grossmütter, die ihre Enkel hüten und diese nicht einfach ‹weitergeben› wollen.»

Mehrere Frauen meldeten sich mit Vorschlägen; schliesslich ergab sich eine Zustimmung von sozusagen 100 Prozent, weil sich nur eine Frau der Stimme enthielt. Nach dem offiziellen Teil referierte Imageberaterin Christina Güdel über «Kleider machen Leute?» Sie habe extra ein Fragezeichen gesetzt am Ende, sagte sie und erläuterte aufgrund von Bildern, weshalb die Aussage nicht von vornherein zutreffe.