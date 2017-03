Wo man auch Montag hinhörte, man war sich einig: Die Wahlbeteiligung ist enttäuschend.

Beinwil: das Vorbild

Trotzdem – es gibt sie noch, Gemeinden, deren Bürger fleissig wählen und abstimmen; Gemeinden, in denen die direkte Demokratie pulsiert. Der Vorzeigeort im Kanton liegt hinter dem Passwang, im Schwarzbubenland und heisst Beinwil. 2005, 2013 und auch 2017 wies die Gemeinde bei den Kantonsratswahlen jeweils die höchste Wahlbeteiligung aus und liess alle anderen politischen Gemeinden hinter sich. Bei den aktuellen Wahlen wählten in Beinwil 122 von 196 Stimmberechtigten, was einer Wahlbeteiligung von 62,2 Prozent entspricht.

Was in anderen Gemeinden zu Jubel führen würde, ist in Beinwil schon beinahe ein enttäuschendes Ergebnis. So sagt der frisch wiedergewählte Regierungsrat Remo Ankli: «Unsere Wahlbeteiligung war schon höher», um dann anzufügen: «Aber sicher ist 62,2 Prozent immer noch respektabel.» Ankli wohnt in Beinwil und führte von 2001 bis 2013 als Gemeindepräsident die politischen Geschicke der Gemeinde. Tatsächlich gingen die Beinwiler schon geschlossener an die Urne als am Sonntag (siehe Grafik). An den Kantonsratswahlen 2005 betrug die Wahlbeteiligung gewaltige 78.5 Prozent. In jenem Jahr wurde Remo Ankli erstmals in den Kantonsrat gewählt.