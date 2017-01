«Warum seid ihr auf der Theaterbühne?» und «Wie steht ihr zu den Filmtagen?» Eine Umfrage in der Theatergruppe der Kantonsschule Solothurn. Aufgezeichnet von Morena Adimari.

Lia Ronja Furer (16), Riedholz «Ich besuche den Theaterkurs an der Kantonsschule aus reinem Interesse. Ich wollte mich einmal im Schauspielern versuchen und habe gemerkt, dass es mir grossen Spass bereitet: Es ist toll, wenn man in eine andere Persönlichkeit flüchten und sich «verstecken» kann, indem jemand anderes gespielt wird. Ich kann es mir gut vorstellen, in Zukunft weiterhin als Hobby zu Schauspielern, vielleicht in einer Theatergruppe im Dorf. Es ist ein tolles Hobby, das gut zum Abschalten hilft.

Allgemein bin ich auch eine Filmnärrin, ein bestimmtes Filmgenre bevorzuge ich nicht. Seit der Oberstufe habe ich deshalb immer auch die Filmtage besucht – dieses Jahr gehen wir wahrscheinlich nicht mit der Schule, dafür mit der Familie. Es ist ein tolles Ereignis.»

Annakathrin Gross (17), Lohn-Ammansegg «Ich wollte das Theaterspielen ausprobieren, darum habe ich mich für diesen Kurs angemeldet. Am Anfang hatte ich noch einige Hemmungen, vor einer ganzen Gruppe zu stehen und eine Performance zu machen, aber glücklicherweise haben sind wir eine tolle Gruppe. Wir haben schnell zueinander gefunden und alle Hemmungen sind verschwunden. Als Hobby könnte ich es mir durchaus vorstellen, weiterhin zu schauspielern. Beruflich habe ich andere Ziele und ich glaube, dass dieses Geschäft sehr hart ist: Die Überlebenschancen sind klein.

In der Primarschule haben wir die Filmtage immer besucht, aber meistens Filme geschaut, die damals nicht interessant schienen. Ob ich dieses Jahr gehen werde, weiss ich noch nicht.»

Olivia Wyss (15), Mühledorf «Aus allen wählbaren Kursen hat mich das Theater am meisten angesprochen. Ich bin froh, dass ich diesen Kurs belegt habe, ich habe sehr viel Selbstvertrauen gewonnen – jetzt kann ich beispielsweise besser Vortragen und bin weniger nervös – zudem sind meine Improvisationsqualitäten gesteigert. Es war am Anfang eine grosse Herausforderung, zu einem Hauptthema frei zu improvisieren. In Zukunft würde ich gerne etwas mit Kunst machen, da ist einen Einstieg in die Filmbranche nicht ausgeschlossen. Das Schauspielern könnte ich bestimmt als Hobby weiterführen.

Vielleicht werde ich dieses Jahr zum ersten Mal an die Filmtage gehen, bisher habe ich es noch nicht geschafft, obwohl ich sehr kunstinteressiert bin.»

Kassandra Frey (15), Solothurn «Ich liebe es, auf der Bühne zu stehen und zu reden, vor allem das Improvisieren bereitet mir grossen Spass. Später als Schauspielerin zu arbeiten – das wäre ein Kindertraum. Es wäre toll, eine Schauspielschule zu besuchen, aber ob ich nach der Kanti wirklich diesen Weg einschlagen werde, ist noch ungewiss. Ich werde schauen, was auf mich zukommt. Im Allgemeinen möchte ich einen Job ausüben, der es mir ermöglicht, jeden Tag etwas anderes zu machen und mir erlaubt, mich kreativ auszuleben.

Ich werde in Zukunft, egal ob beruflich oder als Hobby, sicherlich auf der Bühne stehen. Meine Leidenschaft für die Schauspielerei lebe ich auch an den Filmtagen aus: Ich besuche sie immer.»