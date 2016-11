Zugetragen hat sich der Fall in diesem Frühling. Ein vorläufig aufgenommener Mann (Ausweis F) machte seinem Ärger über einen Entscheid der Sozialregion Unteres Niederamt damit Luft, dass er seinen Kleiderschrank und sein Bett samt Matratze aus dem Fenster seines Zimmers in Kienberg warf. Später zündete er den Haufen auch noch an. Mitarbeiter der Sozialregion sprachen schliesslich ein Hausverbot aus und schickten den Mann zum Amt für soziale Sicherheit in Solothurn.

Dieses aber verweigerte die Rücknahme und schickte ihn nach Kienberg zurück. Es gebe keine Unterkunft für renitente Asylbewerber und es fehle auch ein gesetzlicher Auftrag dazu, lautete die Argumentation vom ASO. Soweit die Begebenheit, die CVP-Kantonsrat Kurt Henzmann (Niedergösgen) zum Anlass nimmt, das Vorgehen des ASO im Rahmen einer Interpellation zu kritisieren. Keineswegs milder stimmt ihn die Stellungnahme zu seinen Fragen, «nicht zufrieden», lautet denn auch sein Verdikt.