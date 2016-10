Flächendeckende Einführung

Derzeit werden in den Bildungsraumkantonen Solothurn, Aargau, Baselland und Basel-Stadt schrittweise vier «Checks» eingeführt. Es handelt sich dabei um Leistungstests zu ausgewählten Kompetenzen in Deutsch, Französisch, Englisch, Mathematik sowie Natur und Technik.

Sie werden in der 3. und 6. Klasse der Primarschule («Check P3» und «Check P6») sowie in der 2. und 3. Klasse der Sekundarstufe I (Check S2» und Checks S3») nach standardisierten Regeln durchgeführt. Ab dem Schuljahr 2017/18 sind alle Checks in allen vier Kantonen obligatorisch.

Mit dem «Check P3» vor den Herbstferien dieses Jahres haben erstmals alle Schüler einer Altersstufe in den vier Kantonen einen solchen Test ausgefüllt. Im Kanton Solothurn sind bereits die beiden Checks auf der Sekundarstufe I obligatorisch. Ein Teil der Solothurner Schulen hat sich am «Check P6» beteiligt. (esf)