Straumann geizte nicht mit Lob. «Dieser Entscheid ist das Ergebnis eines fast perfekten Zusammenspiels auf praktisch allen Ebenen», lobte der alt Regierungsrat in Oberdorf – auch die Regierung: «Der Kanton hatte eine Schlüsselrolle eingenommen. Er hat sich dezidiert für den Erhalt eingesetzt.» Ebenso hätten sich die acht Solothurner Bundesparlamentarier gemeinsam für den Tunnelerhalt eingesetzt. Straumann erwähnte dabei nicht nur den im Ausland weilenden Herbetswiler Gemeindepräsidenten und CVP-Nationalrat Stefan Müller-Altermatt, der sich als Komitee-Präsident für den Erhalt eingesetzt hatte. Besonders würdigte Straumann den Solothurner FDP-Nationalrat Kurt Fluri, der «in der Verkehrskommission matchentscheidend» gewesen sei.

Fluri, als Vertreter der Bundesparlamentarier anwesend, wollte das Lob nicht auf sich sitzen lassen. Alle Solothurner Vertreter in Bern hätten sich gemeinsam eingesetzt. «Auch die, die sonst dem motorisierten Individualverkehr zuneigen». Die Sanierung werde aus einem Reservefonds des Bahninfrastrukturfonds finanziert, so Fluri. Dies habe keinen Parlamentsentscheid nötig gemacht. Verteilkämpfe blieben aus. Fluri dankte zudem Peter Füglistaller, dem Direktor des Bundesamtes für Verkehr.

Sanierung bis 2022 – Tourismusdirektor hat schon Pläne für danach

Seit Jahren kämpft der Solothurner Tourismusdirektor Jürgen Hofer für die Destination Weissenstein. «Die Schliessung wäre wirklich eine Katastrophe gewesen», sagte er am Dienstag. Hofer bekräftigte nochmals: «Die Linie hat durchaus touristisches Potential.» In drei Schritten, so Hofer, sollen nun Attraktivität am Berg und Frequenz in der Bahn gesteigert werden. Zuerst, so Hofer, «müssen wir die Bahnlinie unserer Region näher bringen». Noch immer gebe es viele Solothurner, die nie durch den Tunnel gefahren seien und die die Angebote am und rund um den Berg zu wenig gut kennen.