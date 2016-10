«Es hat schon mit der Sucht zu tun», sinnierte die angeklagte 47-jährige Schweizerin im Amtsgericht Solothurn-Lebern. A.* kam bereits mit 17 Jahren in Kontakt mit harten Drogen. Abstinenz war ihr nie dauerhaft gelungen.

Immer wieder beging die mehrfach Vorbestrafte kleine Delikte. Die Anklageschrift umfasste 13 Punkte. Zum Beispiel: A. betrat – trotz Hausverbot für sämtliche Coop-Filialen – in der Vorweihnachtszeit 2015 die Coop-Filiale Westring in Solothurn, nahm eine Flasche Fanta, einen Bio-Schinken und zwei Packungen Mailänderli vom Regal, verstaute diese Artikel in einer Plastiktasche und passierte die Kasse, ohne die Waren zu bezahlen. Ein anderes Mal waren es drei Muffins, einmal Bier und einige Schweineschnitzel in einer Denner-Filiale in Biberist.

Dreimal entwendete A. Mofas. 2014 eines in Biberist. Ein nächstes Mal, im August 2015, behändigte sie ein Mofa beim Hauptbahnhof Solothurn und benutzte es daraufhin regelmässig. Das dritte Fahrzeug entwendete sie im Oktober 2015 beim Coop Westring.

Nur dieses galt gemäss Urteil als Diebstahl, weil nur dieses für A. «erkennbar» einer andern Person gehörte. Bei den andern galt es als «unrechtmässige Aneignung», eines schien «herrenlos», lag mehrere Tage ungesichert herum. Da A. geständig war, konnte Amtsgerichtspräsident Yves Derendinger sich kurz halten.

A. gab auch die Verstösse gegen das Strassenverkehrsgesetz zu wie Mofafahren ohne Helm und ohne Besitz des Fahrausweises (den hatte sie 1992 abgeben müssen) sowie Verstösse gegen das Betäubungsmittelgesetz wie Verkauf kleiner Mengen Heroin und Kokain.