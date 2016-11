«Zwölf junge Burschen haben die Fabrikleitung aufgefordert, bis 9 Uhr zu schliessen. Um 10.15 Uhr erschien eine Menge von etwa 200 Streikenden vor der Fabrik und erzwangen die Einstellung des Betriebes.»

Solche Szenen spielten sich vor gut 100 Jahren in vielen Schweizer Städten ab. «Verschiebungen 18/18» heisst das Kunstprojekt, das an die wirtschaftlich schwierige und politisch explosive Lage Zeit des Landesstreiks erinnern will.

Für den Kanton Solothurn ist der Landesstreik kein einfaches Thema. Die Bezeichnung «Oltener Aktionskomitee» bringt den Kanton mit dem Landesstreik in Verbindung. Erinnert wird vielfach auch die militärische Besetzung der drei Städte Olten, Solothurn und Grenchen, insbesondere an die blutigen Ereignisse am letzten Streiktag in Grenchen am

14. November 1918.

Dort wurden drei Zivilpersonen von Soldaten des Füsilierbataillons 6 tödlich getroffen. Die an kriegerische Zustände erinnernde Situation grub sich besonders tief ins kollektive Bewusstsein der älteren Generationen ein.

Und heute?

Doch was hat der Landesstreik von 1918 mit uns heute zu tun? Diese Frage will die Kunstaktion «Verschiebungen 18/18» beantworten. Geschaffen werden «szenografische Annäherungen an den Landesstreik», schreiben die Verantwortlichen.

Mit verschiedenen Aktionen soll an die folgenreichen Ereignisse im November 1918 im Kanton Solothurn erinnert werden, gleichzeitig werden sie auf ihre Bedeutung für die Gegenwart untersucht.

Mit einer ersten Aktion im August 2016 griff das Kulturprojekt die Forderungen des «Oltener Aktionskomitees» mit Bodenklebern in Breitenbach, Solothurn und Olten auf. Ab kommendem 9. November sind sechs Hörstücke auf einer Tournee durch den ganzen Kanton zu hören. Diese schaffen eine szenografische Intervention.