Seit dem ebenso überhasteten wie überraschenden Rücktritt des Amtsinhabers im letzten Juni war die Stelle vakant. Jetzt ist bekannt, wer per 1. Februar 2017 neu die Leitung der Energiefachstelle des Kantons Solothurn übernehmen soll: Urban Biffiger. Das Amt für Wirtschaft und Arbeit (AWA) hat den in Recherswil wohnhaften 44-Jährigen angestellt, wie es in einer Medienmitteilung schreibt.