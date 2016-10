Mit dem «Begleiteten Wohnen» will Pro Infirmis Menschen mit einer Behinderung in ihrem Wunsch nach mehr Selbstbestimmung unterstützen. Sie sollen wählen können, wie sie leben wollen, sagt Gudrun Emminger gegenüber dieser Zeitung. Sie leitet bei Pro Infirmis Aargau/Solothurn das Angebot «Begleitetes Wohnen». In den beiden Kantonen werden zurzeit rund 100 Personen während einer oder auch mehrerer Stunden pro Woche durch Mitarbeitende von Pro Infirmis unterstützt. In Solothurn nehmen rund 35 Männer und Frauen diese Dienste in Anspruch. «Damit ist das Potenzial aber noch längst nicht ausgeschöpft», ist Gudrun Emminger überzeugt. Das «Begleitete Wohnen» richtet sich zum einen an Menschen, die trotz einer eher leichten Behinderung in einem Wohnheim oder einer Aussenwohngruppe leben. Und zum anderen an Männer und Frauen, die selbstständig leben, aber ganz ohne Unterstützung nur schlecht zurechtkommen.

Das Angebot ist vor allem auf Personen mit kognitiver oder psychischer Beeinträchtigung oder einer Hirnverletzung ausgerichtet. Ihre Beeinträchtigungen dürfen aber nicht so gross sein, dass es den Betroffenen zum Beispiel unmöglich ist, ohne Hilfe aufzustehen oder zu essen. «In der Regel dauert die Unterstützung bis zu vier Stunden pro Woche», so Emminger. Es sei aber durchaus auch eine längere wöchentliche Begleitzeit möglich. Im Zentrum stehe die Unterstützung in lebenspraktischen Fragen.

Finanziert wird die Begleitung unter anderem durch Subventionen des Bundes an Pro Infirmis und durch Leistungen der IV. Pro Infirmis beschäftigt im «Begleiteten Wohnen» in den Kantonen Aargau und Solothurn 18 Begleitpersonen. In aller Regel handelt es sich nicht um pädagogische Fachpersonen, sondern um Erwachsene, die mitten im Leben stehen. In ihren Begleitungen verfolgen sie keinen pädagogischen Anspruch. Zusätzlich sind drei Sozialarbeiterinnen für Bedarfsabklärung, Koordination und Sozialberatung zuständig. (esf)