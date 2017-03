«Das ist eine normale Schwankung», sagte Bartenschlager. Im Thierstein stieg die Zahl der Straftaten pro 1000 Einwohner um 22 Prozent. Bartenschlager führt dies auf 21 zusätzliche Einbrüche zurück. Weil jeder Einbruch gleich zu drei Einträgen in der Kriminalstatistik führt (als Sachbeschädigung, Diebstahl und Hausfriedensbruch), habe sich dies bei 14 403 Einwohnern im Bezirk in der Statistik sehr deutlich ausgewirkt, so Bartenschlager. In den übrigen Bezirken sanken die Straftaten pro 1000 Einwohner überall.

Schlaglicht auf Aufklärungsquote

Während die Aufklärungsquote gesamthaft fast 40 Prozent beträgt, wurden 2016 nur 14,4 Prozent der Einbrüche aufgeklärt. Damit liegt die Kantonspolizei im Schweizer Schnitt (15 Prozent). Zu reden gegeben hat in den letzten Tagen ein Artikel der «Sonntagszeitung».

Demnach hatte Solothurn zwischen 2009 und 2015 bei Einbrüchen die schweizweit tiefste Aufklärungsquote mit 8,4 Prozent. Es habe in den vergangenen Jahren einige «Hänger» gegeben, sagt Zuber. Dass sich die Aufklärungsrate nun verbessert habe, hänge auch mit den zusätzlichen Ressourcen zusammen, die im Bereich Einbrüche eingesetzt worden seien. Und andererseits liege es auch an der Tatsache, dass die Zahl der Einbrüche insgesamt zurückgegangen sei. Dann steige auch die Aufklärungsquote.

Die Einbruchprävention soll ein Schwerpunkt bleiben. «Diese tiefen Zahlen zu halten, ist jetzt eine grosse Herausforderung», sagte Zuber. Er ist überzeugt: Auch harte Gerichtsurteile halten die Abschreckung hoch. Die Solothurner Staatsanwaltschaft hat im vergangenen Jahr mehrere Urteile erreicht, bei denen gerade Kriminaltouristen härter angefasst wurden und bei Einbrüchen mehr als ein Jahr Gefängnis erhielten.

Besonders ein ging der Kapo-Kommandant noch auf den Fall des 12-jährigen Knaben aus Gunzgen, der entführt, dann aber in Deutschland befreit werden konnte. «Wir sind stolz auf die Leistung in diesem Fall. Es zeigt, dass auch ein mittelgrosses Korps mit Engagement in der Lage ist, einen solchen Fall zu lösen.»