Die 121. Delegiertenversammlung des Solothurner Kantonalen Schwingerverbandes in Deitingen stand im Zeichen der Stabübergabe. Am Festort des Solothurner Kantonalschwingfests vom 28. Mai 2017 trafen sich über 100 Delegierte der Schwinger zur Versammlung. Die statutarischen Geschäfte wurden vom scheidenden Präsidenten Beat Schumacher routiniert abgewickelt. Mit Michael Saner konnte er einen würdigen Nachfolger zur Wahl vorschlagen. Der 41jährige Metzger aus Laupersdorf wurde dann auch einstimmig als neuer Präsident gewählt. Bei seiner Antrittsrede bittet er um die Unterstützung aller. Gleichzeitig bat er um offene Worte, so wie er es auch halten werde.

Die Präsidentin des Schwingklubs Mümliswil, Sarah Lisser stellt sich für die Nachfolge von Heinz Kissling im Amt des Technischen Leiters Jungschwinger zur Verfügung. Aufgrund der grossen Anzahl Jungschwinger sind die Technischen Leiter der Clubs stark ausgelastet. So wird die neue Leiterin vor allem den administrativen Teil des Amtes übernehmen.

Landamman Roland Fürst überbrachte die Grüsse der Kantonsregierung als einer der sich auch als OK Präsident intensiv mit dem Schwingen befasst hat. Das Jodlerchörli Deitingen unter der Leitung von Liliane Herzog umrahmte den Anlass mit schönen Beiträgen.

Der langjährige Präsident Beat Schumacher wurde von der Versammlung unter grossem Applaus in die Garde der Ehrenmitglieder aufgenommen. Vom technischen Leiter Aktive, Andreas Blatter, wurden die vier Teilnehmer am ESAF in Estavayer geehrt. Es sind dies Urs Hauri, Remo Stalder, Lorenz Blatter und allen voran der nunmehr dreifache eidgenössische Kranzschwinger Bruno Gisler.

Der eidgenössische Kranz bedeutete gleichzeitig den 10. in dieser Saison, was sein imposantes Total auf 116 Kränze erhöht. Darunter figurieren 29 Bergkränze (6 Siegerkränze), 20 Teilverbandskränze und somit 64 Kantonalkränze.