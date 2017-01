Einer hat jeweils den Hund dabei, der andere weiss, wo sich die Drogen befinden und kann bestätigen, wenn ein Hund anzeigt, Stoff gefunden zu haben. Das tut er eben, indem er innehält und mit der Nase genau an den Ort hinweist, wo sich das Betäubungsmittel befindet.

So wie «Aragon» im Stöckli. Er schnüffelt der Fussleiste entlang, springt auf ein «Und hopp!» von Eliane Schneider mit Karacho auf den Tisch, nimmt die Tischplatte ins Visier, reckt sich schliesslich zur Decke und bekommt das Marihuana auf dem Fenstersims in die Nase. Er setzt sich hin, hechelt. Frauchen Eliane Schneider sagt «Anzeige», die Kollegin bestätigt. «Aragon» bekommt seinen «Muff» – eine Rolle aus Baumwoll-Frotteetüchern – und rennt damit Schwanz wedelnd durch die staubigen Räume. Aufgeregt kaut er auf den Tüchern herum. «Das macht er, um sich abzureagieren», erklärt die erfahrene Hundeführerin. Im Training sei er manchmal ein «kleiner Irrer, ein Elefant im Porzellanladen.» Im Einsatz stelle dies aber kein Problem dar, «denn da kann er hoch konzentriert arbeiten», so Eliane Schneider. Wegen seiner schwarzen Haare an den vier braunen Pfoten ist «Aragon» unter den Solothurner Polizisten auch als «Hund mit den schönsten Füssen» bekannt.

Damit der Rüde etwas finden kann, muss im Trainingsmodus auch etwas versteckt werden. Mit einem Koffer sind die Polizistinnen Susanne Lack und Sarah Kyburz, die aus dem Aargau zum Training angereist ist, kurz nach 13.30 Uhr die Treppe hochgestiegen und haben Plastiksäckchen und Plastik-Rohlinge mit etwas Marihuana, Amphetamin, Kokain und Heroin versteckt – hinter der Fussleiste, im Fensterrahmen, auf einem Regalbrett, in einer kleinen Öffnung der Heizung, im Schrank und eben auf dem Fenstersims. «Wir verwenden nur Echtstoffe», erklärt Ulrich Oppliger währenddessen. Die zur Verfügung gestellten Drogen stammen aus Sicherstellungen. Jeder Hundeführer erhält gegen Unterschrift eine genaue Menge fürs Training. «Die Hunde kommen nie direkt mit Drogen in Kontakt», so Oppliger. Und wenn würden sie sofort ein Kohlengel und spezielle Tropfen erhalten. Ansonsten komme es rasch zum Kollaps.

Im ganzen Kanton Solothurn gibt es gerade einmal acht Spürhunde. Dass diese nicht Tag ein Tag aus im Einsatz stehen können, stellt aber kein Problem dar. «In der Regel sind die Einsätze mit Spürhunden planbar», erklärt Oppliger. Dann kann der Einsatzplaner abklären, welcher Hundeführer Zeit hat. Bei spontanen Einsätzen besteht eine Alarmgruppe, die abtelefoniert wird.

Ab 2017 kommt für die Hunde übrigens ein neuer «Stoff» aufs Ausbildungsparkett: Geld. «Es ist vorgesehen, dass jeder Drogenhund noch auf Geldnoten konditioniert wird», so Ulrich Oppliger. Da wird dann mit geschnetzelten Banknoten gearbeitet.