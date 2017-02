Der Regierungsrat nimmt den Entscheid des Bundesamtes für Verkehr (BAV) mit grosser Freude und Erleichterung zur Kenntnis. Er wertet den Entscheid als wichtiges regionalpolitisches Signal zu Gunsten des regionalen Zusammenhalts über die Sprachgrenze hinweg.

Grossen Dank spricht die Solothurner Regierung all jenen aus, die sich in den letzten Monaten in verschiedensten Funktionen für den Erhalt dieser für unseren Kanton so wichtigen Verkehrsverbindung eingesetzt haben.

Im Rahmen seiner Zuständigkeit für die Bestellung des Angebotes im regionalen Personenverkehr wird die Regierung in Zusammenarbeit mit den Kantonen Bern und Jura sowie „Kanton Solothurn Tourismus“ und weiteren Akteuren dafür sorgen, die Attraktivität der nun gesicherten Verbindung zu steigern, um die nicht unbedeutende Investition zum Erhalt des Tunnels zu rechtfertigen. (sks)