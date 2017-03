Adhihetty kann den Entscheid nachvollziehen. Er sei sich aber nicht bewusst gewesen, dass solche Regeln bestehen, gibt er gegenüber der Zeitung an. «Das steht nicht im Reglement». Der Solothurner will von Anfang an mit offenen Karten gespielt und im Projektbeschrieb festgehalten haben, dass die Bilder inszeniert seien.

Beim Swiss Press Award wird man wohl über deutlichere Regeln nachdenken. Die Bildmanipulation jedenfalls wird als absolutes No-Go angesehen.

Mehrere Ausstellungen

Roshan Adhihetty hatte für die Serie zwischen 2014 und 2016 Nacktwanderer in Deutschland, Österreich und der Schweiz begleitet. Seine Serie konnte er bereits in mehreren Ausstellungen in der Schweiz präsentieren. Ende 2014 wurde die Serie an der Jahresausstellung im Kunstmuseum Solothurn gezeigt.