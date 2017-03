«Schrecklich, dieser Mief!»

Filmstart im Kinosaal. Appenzell 1971. Auf der Leinwand erscheint die Welt von VW Käfern, eine Welt mit Bergen und einer stolzen Swissair, die Welt von braunen Tapeten in Wohnzimmern, von Frauen, die das Bier aus dem Kühlschrank holen und Männern, die entscheiden können, ob ihre Frau arbeiten gehen darf. «Schrecklich, dieser Mief», entfährt es Hüsler im Kinosaal. «Aber so war es.»

Es ist eine fiktive Geschichte, die auf der Leinwand läuft. Aber der Kampf, die Argumente gegen das Frauenstimmrecht und die gezeigten Frauenschicksale kommen Hüsler bekannt vor.

Die 1970er-Jahre: Hüsler studierte, war Juristin. Aber abstimmen durfte sie nicht. «Ich bin ja nicht dümmer als meine Kollegen», dachte sie sich, als sie volljährig wurde. Und begann zu kämpfen. Die Geschichte, die sie vor dem Film so gelassen erzählte, berührt Hüsler wieder. «Der Film löst fast Magenkrämpfe aus», sagt sie später. Alte Zustände sind wieder präsent. Männer bestimmen. «Ich hätte nie mit einem Mann gesprochen, der gegen das Frauenstimmrecht war», sagt Hüsler. In ihrem Umfeld kam es nicht vor, dass Männer bestimmten, ob die Frau arbeiten darf. Aber die gesellschaftliche Benachteiligung hat sie selbst erlebt. Als sie und ihr Mann ein Haus kaufen wollten, entschied die Vormundschaftsbehörde mit.

Solothurn und der Europäische Gerichtshof

1977 wollte sich Lucie Hüsler, damals verheiratete Hagmann, mit ihrem Ledignamen auf der SP-Kantonsratsliste aufstellen lassen. Der Kanton verbot es ihr, als Lucie Hüsler zu kandidieren. Sie müsse den Namen ihres Mannes angeben. Bis nach Strassburg zog sie den Fall. Und es geschah, was heute undenkbar scheint: Hüsler unterlag. Sie durfte nicht mit ihrem Namen auf die Liste. Die Anwältin liess sich nicht unterkriegen. Sie und ihr Mann liessen sich scheiden, damit sie auf der nächsten Liste ganz korrekt mit dem Namen Hüsler antreten konnte.

Mit ihrem geschiedenen Mann lebte sie weiterhin zusammen. Ein weiterer Skandal im damaligen Solothurn. Anfeindungen gab es viele. «Geh doch nach Sibirien», stand in anonymen Briefen.

Ein Wahlplakat zeigt sie mit kurzen Haaren. «Ich wollte nicht weiblich auftreten. Ich wusste: Als Mann stünden mir alle Wege offen.» Karriere machte Hüsler dennoch. Zuerst als Präsidentin der SP Frauen Schweiz, später als Anwältin. Die SP war für sie, die aus einem freisinnigen Haus stammte, die einzige mögliche Partei. Dass die FDP mit dem Slogan warb: «Die Freisinnigen haben die Frauen gern», hielt sie für verlogen. «Aber die roten Patriarchen existierten auch», erzählt sie.

Frauen gegen Frauenrechte

Auf der Leinwand, im fiktiven Appenzeller Dorf, kämpft eine einflussreiche Frau gegen das Frauenstimmrecht. Hüsler lacht. «Die gab es auch in Solothurn.»

«So brav», schüttelt Hüsler den Kopf, als sie die zaghaften ersten Schritte der Kämpferinnen im Film sieht. Die Männer nur nicht zu stark vor den Kopf stossen: Hüsler hat das selbst auch unter Frauen erlebt. «Sei nicht so extrem», hörte sie. «Man durfte nicht sagen: Wir wollen dies. Man musste sagen: Wir möchten...» Hüsler aber stellte Forderungen. «Ich wollte nicht kuschen.» Das wurde nicht goutiert, auch nicht in den eigenen Reihen. Drei mal kandidierte Hüsler im Kanton für den Nationalrat. Erfolglos, trotz ihres Leistungsausweises. «Wer als Mutterfigur auftrat, hatte es einfacher», erinnert sie sich. Dass die ländlichen Rollenbilder im Kanton stark verhaftet waren, merkte sie bald. «Die SP Schweiz war viel fortschrittlicher als die SP Kanton Solothurn.» Hüsler und Mitstreiterinnen wehrten sich dagegen, dass sich die Spitalschwestern am Solothurner Bürgerspital weigerten, legale Schwangerschaftsabbrüche auszuführen. «Als Nazis wurden wir bezeichnet.»