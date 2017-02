Mögen Sie sich an die Smileys erinnern, die im November in der Region Solothurn am Strassenrand standen? Lange wurde gerätselt, was diese lachenden Gesichter zu bedeuten haben.

Mit dem Beginn des Plakatierens für die Wahlen vom 12. März ist das Rätsel nun gelüftet.

Hinter der Guerilla-Aktion im Spätherbst steht die BDP Kanton Solothurn. Das verraten die kleinen Smileys auf den Wahlplakaten. Auch auf Facebook gibt es ein Bekenntnis.