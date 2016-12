Toni, sehr gut gelaunt

Kurz vor dem Ziel telefoniert Urs mit dem Auftraggeber: «Wir sind in fünf Minuten bei Dir.» Und tatsächlich steigt Toni dann auch gleich die Stufen zum Parkplatz herunter, als wir aussteigen. Toni ist sehr guter Stimmung. «Ich bestelle Nez Rouge immer wieder mal. Es ist eine tolle Sache», schwärmt er. «Ich kann einen unbeschwerten Abend geniessen, werde zuverlässig nach Hause gefahren, und mein Wagen steht am nächsten Morgen schon vor der Türe. Was will man mehr. Da zahle ich auch gerne einen Beitrag, obwohl nicht mal was verlangt wird.»

Tatsächlich gibt es bei Nez Rouge keine Tarife. Allerdings spendet eigentlich jeder Auftraggeber eine Summe, je nachdem, wie viel ihm der Dienst wert ist. Er kenne einige Leute, erzählt Toni noch, die sich nicht getrauen würden, Nez Rouge zu engagieren. «Das kann ich nicht verstehen. Es sind alles so nette Leute, die Auto fahren können.» Jetzt ist der Mann zu Hause, und er zeigt sich spendabel. Sonja ist mit ihrem Auto auch angekommen; es geht retour Richtung Balsthal.

«Neun Teams sind jetzt im Einsatz», sagt Stolz; es ist halb zwölf Uhr, die Nacht kann noch lang werden. «Erfahrungsgemäss herrschen während der unterschiedlichen Schliesszeiten der Restaurants oder Clubs unsere strengsten Zeiten.» Es gibt weder Mangel an Aufträgen noch an Fahrern, so Stolz. «Man bekommt für diesen Dienst von den Auftraggebern auch viel Dankbarkeit, was jedem, der mitmacht, auch guttut.»