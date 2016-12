«Der grosse Unbekannte Namens Samir ist und bleibt eine Phantom.» Das findet das Amtsgericht Bucheggberg-Wasseramt und verurteilt einen damals 21-jährigen Schweizer, der 2010 mit einer Pistole bewaffnet das Restaurant Linde in Subingen, das Romatikhotel Sternen in Kriegstetten und den Kiosk in Alchenflüh überfallen hatte, zu einer Freiheitsstrafe von sieben Jahren. Seine damals 22-jährige Freundin, Karin L.*, wurde zu zwei Jahren verurteilt, die zur Bewährung ausgesetzt werden.

Beim Überfall auf den Sternen hatte Rolf M.* einen Schuss abgefeuert, als ihm ein Gast einen Stuhl in den Weg warf. Dies war die für das Strafmass entscheidende, schwerste Straftat. Das Amtsgericht stufte diesen Gewaltakt aber «nur» als Gefährdung des Lebens, nicht als versuchte Tötung ein. «Die Entfernung des Einschlages im Foto von General Guisan und dem Kopf des Gastes gab den Ausschlag», erklärte Gerichtspräsident Ueli Kölliker anlässlich der Urteilsbegründung.