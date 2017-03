Richard Flury wurde am 26. März 1896 in Biberist geboren, wo er am 23. Dezember 1967 auch verstarb.

Nach der Maturität am Gymnasium in Solothurn studierte er Musikwissenschaft, Kunstgeschichte und Philosophie an den Universitäten von Bern, Basel und Genf. Zugleich war er Schüler an den Konservatorien der genannten Städte.

Flury wirkte als Violinlehrer an der städtischen Musikschule und an der Kantonsschule in Solothurn. Dreissig Jahre lang dirigierte er das Solothurner Stadtorchester und während einiger Jahre auch das Akademische Orchester Zürich, den gemischten Chor «Harmonie» in Bern und den Orchesterverein Gerlafingen.

Als Komponist war Flury der spätromantischen Tradition verpflichtet und gilt als einer der produktivsten Komponisten in der Schweiz.

Die Richard Flury-Stiftung nimmt den 50. Todestag zum Anlass, vermehrt auf das Werk des Schweizer Spätromantikers hinzuweisen und Aufführungen seiner Werke anzustossen und zu fördern. (rm/mgt)