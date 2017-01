Sie bezeichnen das neue Berufsbildungszentrum Solothurn-Grenchen als Ihren Lieblingsort. Warum nicht ein Ort im Schwarzbubenland, Ihrer Heimat?

Remo Ankli: Es gibt nicht nur einen Lieblingsort. Der Blick vom Passwang auf meinen Wohnort Beinwil ist für mich natürlich einzigartig. Mit dem Berufsbildungszentrum will ich auch eine politische Botschaft verbinden. Der Neubau drückt aus, dass wir Investitionen in die Bildung tätigen. Gleichzeitig unterstreiche ich damit die Bedeutung des dualen Berufsbildungssystems. Zudem hat man einen herrlichen Blick auf die Aare und die Kathedrale.

Die Stärkung der dualen Bildung ist ein zentrales Anliegen der Sek-I-Reform. Ist das gelungen?

Wir sind ein Kanton mit einer starken Berufsbildung. Und den Schulen gelingt es, die Schülerinnen und Schüler an die Berufsbildung heranzuführen. Wir haben keine wachsende gymnasiale Maturitätsquote und das scheint mir gut so. Die Berufsmaturität möchte ich noch etwas stärken. Die eingeführten Abschlusszertifikate am Ende der Sek E und der Sek B finden in der Wirtschaft Anklang, auch die Checks, die ja ein Teil davon sind.

Dennoch: Es braucht Anpassungen. Ein neues Wahlfachsystem zum Beispiel soll die Schüler besser auf die Berufsbildung vorbereiten?

Auf das Schuljahr 2017/18 werden erste Anpassungen vorgenommen. Es ist völlig normal, dass eine so grosse Reform nach einigen Jahren gewisse Justierungen braucht. Wir machen dies in einem möglichst grossen Konsens mit allen Partnern. Es handelt sich dabei auch oft um technische Fragen, nicht um hochpolitische Themen.

Nötig ist auch eine höhere Durchlässigkeit von der Sek E in die Kanti?

Die Durchlässigkeit von der Sek E in die Kanti war eigentlich von Anfang an politisch gefordert worden. In der Realität ist das dann nicht ganz so eingetreten wie gewünscht. Man ist aber jetzt daran, das zu ändern. In der Theorie funktioniert die klare Ausrichtung von Sek E auf die Berufsbildung und der Sek P auf die Kanti. In der Praxis aber haben wir es mit Menschen zu tun und auch mit gesellschaftlichen Entwicklungen. Auch nach der Sek E soll man die realistische Chance haben, an die Kanti zu wechseln. Damit wollen wir den Druck abbauen, dass jemand unbedingt in die Sek P gehen will, nur um sich alle Möglichkeiten offenzuhalten. Die Profilierung der Sek P als Vorbereitung auf das Gymnasium bleibt aber weiterhin bestehen.

Ihre Aufgabe als Bildungsdirektor bestand bis jetzt vor allem in der Umsetzung von Reformen, die Sie nicht verantworten. Eine undankbare Aufgabe?

Bei der Wahl in ein Amt übernimmt man die Aufgaben, die anstehen. Jedes Gebäude, das gebaut wird, braucht Anpassungen. Und auch Schulreformen von einem gewissen Ausmass können nicht von Anfang an perfekt sein. Zudem ist es nicht so, dass ich nichts Neues anpacken kann. Wir müssen zum Beispiel die Schule vorbereiten auf die Digitalisierung. Im Volksschulbereich ist der Kanton führend beim Unterricht in der Informationstechnologie. In Zukunft dürfte die Digitalisierung auch den Unterricht in den bestehenden Fächern beeinflussen. Auch auf der Sek-II-Stufe braucht es verstärkte Bemühungen.

Neben der Umsetzung der Reformen stand Ihr Departement unter einem hohen Spardruck. Auch eine undankbare Aufgabe ...

Der Sparauftrag über alle Departemente hinweg hatte in der zu Ende gehenden Legislatur die höchste Priorität. Der Bereich Bildung ist der grösste Budgetposten und musste einen entsprechenden Anteil beitragen. Das haben wir getan, indem wir Strukturen verschlankt und Personal abgebaut haben. Mein Ziel war es, die Einsparungen so durchzuführen, dass die Strukturen keinen Schaden nehmen. Und das ist mir, glaube ich, nicht schlecht gelungen. Die Anzahl Lektionen mussten wir etwas reduzieren. Wir liegen jetzt im Schweizer Durchschnitt. Keinesfalls will ich den Durchschnitt unterschreiten. Bei den Internatsplätzen in Sonderschulen, wo wir tendenziell auch über dem Durchschnitt lagen, sind wir ebenfalls etwas zurückgefahren.