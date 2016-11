Welche Bedeutung hat dieser Preis für Sie?

Katharina Rupp: In unserem Theater werden wir oftmals verwöhnt. Der Applaus ist manchmal so lautstark, dass es fast wie ein Preis wirkt. Komischerweise kann ich den Applaus für mich als Regisseurin kaum je geniessen, dazu bin ich noch zu aufgewühlt vom Endspurt einer Produktion und dem Verlauf der Premiere. Befriedigung gibt es oft erst Stunden oder sogar Tage danach, und leider nur, wenn ich mir selbst eingestehen kann, dass mir etwas gelungen ist. Dieser Preis bedeutet mir aber, dass meine gesamte Arbeit am Theater Solothurn nach nun über neun Jahren gewürdigt wird.

Was treibt Sie in Ihrem kulturellen Schaffen an?

Spiellust. Und Wut. Und die Erkundung der Theatermagie, nämlich mit jeder neuen Arbeit einen neuen Kosmos zu erfinden, den nur Theater erschaffen kann. Nichts kann mich in meinem Theaterleben mehr beglücken als der Moment, wo Spiel zur Wirklichkeit wird. Das ist zwar alles nur Fiktion, gibt mir aber trotzdem den Eindruck, als würde Leben gerade sehr vital gebündelt und verdichtet. Und weil ich in diesem Theaterspiegel die Lächerlichkeit und Gefährlichkeit unseres wahren Lebens pointiert wiederfinde.

Woran arbeiten Sie momentan?

Ich inszeniere gerade Tschechows «Onkel Wanja», der am 15. November Premiere hat. Woody Allen bezeichnet Tschechow als seinen Lehrmeister. Das fand ich animierend, macht diese Knacknuss aber nicht einfacher.

Wofür werden Sie das Preisgeld verwenden?

Zunächst schmeisse ich mit meinem Ensemble eine Party. Nach der Premiere habe ich Zeit, mir weitere Gedanken zu machen.